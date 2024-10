Gli arabi mollano Mancini. "Risoluzione consensuale", paga il flop alle qualificazioni mondiali (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roberto Mancini non è più il ct dell'arabia Saudita: il tecnico marchigiano ha raggiunto un accordo per la Risoluzione consensuale del contratto che lo legava alla nazionale asiatica dall'agosto 2023, ha riferito una nota della Federcalcio di Riad. «La Federazione ringrazia l'allenatore Roberto Mancini, augurandogli tanti successi nella sua carriera», si legge nel comunicato, «il Consiglio Direttivo conferma che il nome del prossimo allenatore della prima squadra sarà reso noto nei prossimi giorni». Decisivo per le sorti dell'ex ct azzurro è stato il pareggio contro il Bahrein dei sauditi che hanno vinto solo una delle ultime cinque partite e attualmente sono terzi nel Gruppo C di qualificazione asiatica per la Coppa del Mondo 2026 e rischiano l'esclusione. Iltempo.it - Gli arabi mollano Mancini. "Risoluzione consensuale", paga il flop alle qualificazioni mondiali Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Robertonon è più il ct dell'a Saudita: il tecnico marchigiano ha raggiunto un accordo per ladel contratto che lo legava alla nazionale asiatica dall'agosto 2023, ha riferito una nota della Federcalcio di Riad. «La Federazione ringrazia l'natore Roberto, augurandogli tanti successi nella sua carriera», si legge nel comunicato, «il Consiglio Direttivo conferma che il nome del prossimonatore della prima squadra sarà reso noto nei prossimi giorni». Decisivo per le sorti dell'ex ct azzurro è stato il pareggio contro il Bahrein dei sauditi che hanno vinto solo una delle ultime cinque partite e attualmente sono terzi nel Gruppo C di qualificazione asiatica per la Coppa del Mondo 2026 e rischiano l'esclusione.

