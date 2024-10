Fisciano, firmato il Protocollo d’Intesa per il progetto Smart City (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Comune di Fisciano ha siglato ufficialmente un Protocollo d'intesa con Windtre per il progetto Smart City, un'iniziativa che mira a promuovere la crescita dei comuni italiani attraverso l'uso di tecnologie Smart e lo sviluppo di competenze digitali a beneficio dei cittadini e delle imprese Salernotoday.it - Fisciano, firmato il Protocollo d’Intesa per il progetto Smart City Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Comune diha siglato ufficialmente und'intesa con Windtre per il, un'iniziativa che mira a promuovere la crescita dei comuni italiani attraverso l'uso di tecnologiee lo sviluppo di competenze digitali a beneficio dei cittadini e delle imprese

