Europa League, Roma-Dinamo Kiev 1-0: decide Dovbyk su rigore (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Roma soffre ma vince 1-0 all'Olimpico contro la Dinamo Kiev, nella terza sfida di Europa League. Tre punti importanti comunque ottenuti dai giallorossi grazie al gol di un ucraino, l'attaccante Artem Dovbyk su calcio di rigore. La squadra di Juric sale così a 4 punti in classifica. Il tecnico giallorosso aveva iniziato Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Lasoffre ma vince 1-0 all'Olimpico contro la, nella terza sfida di. Tre punti importanti comunque ottenuti dai giallorossi grazie al gol di un ucraino, l'attaccante Artemsu calcio di. La squadra di Juric sale così a 4 punti in classifica. Il tecnico giallorosso aveva iniziato

