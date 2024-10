Lanazione.it - Estra, Childs a caccia di chimica: "In campo dobbiamo capirci di più"

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Prima di affrontare i temi della sfida contro Varese è doveroso fare un passo indietro riavvolgendo il nastro fino a domenica, alla gara contro Venezia. L’ha gettato al vento una bella occasione di poter prendersi i due punti perché aveva avuto il vantaggio, non di poco conto, di trovarsi di fronte una Reyer in difficoltà, con il roster ridotto e che, tra l’altro, aveva avuto un inizio di partita non esaltante. Il fatto è che Pistoia non ha mai dato la sensazione di poterla vincere la partita perché alla base non c’era quella cattiveria agonistica, quella voglia di vincere e un’identità di squadra che sono alla base di tutto. I biancorossi, anzi, sono apparsi slegati, senza idee e ognuno andava per conto suo.