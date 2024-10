Tg24.sky.it - Esplosione a Bologna, Toyota sospende le attività. Chi sono le vittime

(Di giovedì 24 ottobre 2024) È di dueil bilancio dell’allo stabilimentoMaterial Handling di Borgo Panigale: si chiamavano Lorenzo Cubello, di 37 anni, e Fabio Tosi che aveva 34 anni, entrambi nati a. E dopo quanto accaduto i sindacati Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil dihanno proclamato, per l'intera giornata di venerdì 25 ottobre, uno sciopero del settore metalmeccanico al grido di "Basta morti sul lavoro". Intanto,Material Handling ha comunicato ai rappresentanti dei lavoratori la chiusura dello stabilimento del Bolognese: tutte lelavorative, non solo in presenza ma anche da remoto,sospese fino a nuova comunicazione. Si procederà ad aprire la cassa integrazione ordinaria a partire dal 23 ottobre.