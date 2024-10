Eredità Gucci, in aula la figlia Allegra: “Interrotti i rapporti con Patrizia Reggiani, è stato devastante” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Chiamata in aula a Milano al processo che vede al centro la vicenda dell'Eredità di Patrizia Reggiani, la figlia di Maurizio Gucci ha raccontato di aver ormai interrotto i rapporti con la madre. "Loredana Canò ha spronato mia madre a fare la guerra alle figlie. Mi ha distrutto psicologicamente" Fanpage.it - Eredità Gucci, in aula la figlia Allegra: “Interrotti i rapporti con Patrizia Reggiani, è stato devastante” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Chiamata ina Milano al processo che vede al centro la vicenda dell'di, ladi Maurizioha raccontato di aver ormai interrotto icon la madre. "Loredana Canò ha spronato mia madre a fare la guerra alle figlie. Mi ha distrutto psicologicamente"

