Empoli, Gemmi: “Il rigore per il Napoli? Un rigorino. Non lo capisco” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Intervenuto a Dazn dopo la sconfitta contro il Napoli, Roberto Gemmi, dirigente dell'Empoli, ha parlato del discusso rigore per gli azzurri Pianetamilan.it - Empoli, Gemmi: “Il rigore per il Napoli? Un rigorino. Non lo capisco” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Intervenuto a Dazn dopo la sconfitta contro il, Roberto, dirigente dell', ha parlato del discussoper gli azzurri

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Empoli-Napoli - Gemmi tuona : «Il rigore non c’era! Spiegazioni» - Il direttore sportivo dell’Empoli Roberto Gemmi non è assolutamente d’accordo con il rigore concesso al Napoli durante il match. Le sue parole in conferenza stampa spiegano il malcontento. EPISODIO – Al minuto 60 di Empoli-Napoli Matteo Politano ... (Inter-news.it)

Empoli-Napoli - Gemmi : “Rigore ingiusto che ha inciso sul risultato” - Roberto Gemmi, Direttore sportivo dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Napoli. La gara tra Empoli e Napoli si è da … L'articolo Empoli-Napoli, Gemmi: “Rigore ingiusto che ha inciso sul risultato” proviene da ... (Forzazzurri.net)

Empoli - Gemmi polemico : “Quel rigore non c’era - non capisco la decisione” - Tempo di lettura: 2 minutiAl termine della sconfitta di misura contro il Napoli, Roberto Gemmi, direttore sportivo dell’Empoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la partita e, in particolare, per commentare l’episodio del rigore ... (Anteprima24.it)

Empoli Gemmi : «Rigore? Faccio fatica a vedere dei contatti; ecco cosa dico ad Anjorin» - Le parole di Roberto Gemmi, direttore sportivo dell’Empoli, dopo la sconfitta subita dai toscani contro il Napoli Roberto Gemmi, direttore sportivo dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli per commentare anche ... (Calcionews24.com)