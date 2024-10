Thesocialpost.it - Emanuele Tufano, il 15enne ucciso per aver rubato lo scooter alla persona sbagliata: il mistero sugli amici in ospedale

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Un tragico episodio si è consumato in via Carmeniello al Mercato, all’angolo con corso Umberto I, nel centro di Napoli. Una sparatoria ha causato la morte di un, colpito alle spalle mentre cercava di fuggire. Circa venti colpi sono stati esplosi da due o tre armi lungo un tratto di 250 metri, causando danni anche alle auto parcheggiate evetrina di un negozio. Il corpo del giovane è stato ritrovato tra i bossoli, segno evidente della violenza dell’episodio. Secondo le prime indagini, sembrerebbe che l’evento sia legato a un inseguimento. Le autorità non escludono che i ragazzi coinvolti si siano incontrati per risolvere una controversia, forse legata a un furto, che è poi degenerata nella sparatoria.Leggi anche: Napoli,a 15 anni con un solo colposchiena.