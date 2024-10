È morto il primo Tarzan della tv, che si lanciava dalle liane senza stuntman: Ron Ely aveva 86 anni (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’attore Ron Ely è morto il 29 settembre 2024 a 86 anni nella sua casa di Los Alamos, in California. Ely interpretò Tarzan nella prima serie televisiva sul re della giungla, andò in onda dal 1966 per due stagioni. In Italia finì su Canale 5 negli anni Ottanta. «Il mondo ha perso uno dei più grandi uomini che abbia mai conosciuto, e io ho perso mio padre», ha dichiarato la figlia Kirsten Casale Ely, «era una persona che la gente chiamava eroe. È stato attore, scrittore, allenatore, mentore, padre di famiglia e leader. Ha creato una potente ondata di influenza positiva ovunque sia andato. L’impatto che aveva sugli altri è qualcosa che non ho mai visto in nessun’altra persona: c’era qualcosa di veramente magico in lui. È così che il mondo lo conosceva». Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’attore Ron Ely èil 29 settembre 2024 a 86nella sua casa di Los Alamos, in California. Ely interpretònella prima serie televisiva sul regiungla, andò in onda dal 1966 per due stagioni. In Italia finì su Canale 5 negliOttanta. «Il mondo ha perso uno dei più grandi uomini che abbia mai conosciuto, e io ho perso mio padre», ha dichiarato la figlia Kirsten Casale Ely, «era una persona che la gente chiamava eroe. È stato attore, scrittore, allenatore, mentore, padre di famiglia e leader. Ha creato una potente ondata di influenza positiva ovunque sia andato. L’impatto chesugli altri è qualcosa che non ho mai visto in nessun’altra persona: c’era qualcosa di veramente magico in lui. È così che il mondo lo conosceva».

