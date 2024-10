Lanazione.it - Due fidanzati arrestati in A1: trasportavano 12 chili di marijuana

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Arezzo, 24 ottobre 2024 – La Polizia di Stato ha arrestato due giovani trafficanti che12di. È un normale mercoledì pomeriggio in Autostrada del Sole, quando una pattuglia della Polizia Stradale di Arezzo-Battifolle, in servizio di vigilanza stradale, decide, all’altezza dell’area di servizio di Badia al Pino Ovest, di procedere al controllo di una Citroen C3 piuttosto malandata che viaggiava in direzione sud. A bordo una coppia: il conducente di 35 anni albanese, regolarmente residente in Italia e a fianco la giovane fidanzata italiana di 23 anni.