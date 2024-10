Dal luogotenente Mutri al maresciallo Capo Bertolli, cambio al vertice nella Stazione (Di giovedì 24 ottobre 2024) cambio al vertice alla Stazione di Lido degli Estensi. Il luogotenente Francesco Mutri, destinato al prestigioso comando della Stazione di Ferrara principale, ha salutato e passato il testimone al maresciallo Capo Matteo Bertolli.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayIl luogotenente Ferraratoday.it - Dal luogotenente Mutri al maresciallo Capo Bertolli, cambio al vertice nella Stazione Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)alalladi Lido degli Estensi. IlFrancesco, destinato al prestigioso comando delladi Ferrara principale, ha salutato e passato il testimone alMatteo.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayIl

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Carabinieri - Cesena accoglie il Luogotenente Provvedi nuovo comandante della Stazione Capoluogo - Nei giorni scorsi il Luogotenente Cristian Provvedi ha assunto il comando della Stazione Capoluogo di Cesena, la principale della quattro Stazioni dei Carabinieri con competenza sul capoluogo cesenate. Cristian Provvedi, 53enne fiorentino, sposato e padre di una figlia, laureato, è un... (Cesenatoday.it)

Un nuovo comandante per la Stazione dei carabinieri : ecco il luogotenente Rosario De Pascali - Tempo di avvicendamenti per la Compagnia di carabinieri di Comacchio. Lunedì 23 settembre il luogotenente Rosario De Pascali ha infatti assunto il comando della Stazione di Lagosanto dando il cambio al comandante in sede vacante, il brigadiere capo Antonello Garante. Iscriviti al canale... (Ferraratoday.it)

Ravarino - il Comandante di Stazione promosso a Luogotenente Carica Speciale - Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Modena ha conferito i nuovi gradi al neo promosso Luogotenente Andrea Amedeo Enea Gatto. Il Sottufficiale, Comandante della Stazione di Ravarino dal 2009, ha raggiunto la qualifica apicale di Luogotenente Carica Speciale all’età di 53 anni. Nel... (Modenatoday.it)