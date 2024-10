Da disfonia a noduli, l’esperto: “Angelina Mango? Cantanti a rischio ma serve educare voce” (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'ultima è Angelina Mango, che ha annunciato un periodo di riposo per la sua voce, ma la lista di Cantanti che si sono fermati 'ai box' è lunga "perché loro possono incorrere nella malattia professionale di cui soffrono anche gli insegnanti: chi lavora tanto con la voce. I francesi dividono la disfonia in Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'ultima è, che ha annunciato un periodo di riposo per la sua, ma la lista diche si sono fermati 'ai box' è lunga "perché loro possono incorrere nella malattia professionale di cui soffrono anche gli insegnanti: chi lavora tanto con la. I francesi dividono lain

Da disfonia a noduli - l’esperto : “Angelina Mango? Cantanti a rischio ma serve educare voce” - Il punto di Stefano Di Girolamo, direttore Unità operativa Otorinolaringoiatria del Policlinico Tor Vergata di Roma L'ultima è Angelina Mango, che ha annunciato un periodo di riposo per la sua voce, ma la lista di cantanti che si sono fermati 'ai box' è lunga "perché loro possono incorrere nella malattia professionale di cui soffrono anche […]. (Sbircialanotizia.it)

Angelina Mango - tour annullato : “Devo prendermi cura di me” - it. . Attraverso un annuncio pubblicato sui social, la cantante ha fatto sapere di essere stata costretta a doversi prendere una pausa per via di problemi di salute. Finalista della scorsa edizione di Amici e vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, Angelina Mango ha dovuto sospendere il suo tour. (Dailynews24.it)

“Problema di salute serio”. Angelina Mango - cosa ha davvero : perché ha fermato il tour - L'articolo “Problema di salute serio”. Per fortuna oggi ho deciso che non è il momento di essere testarda e di ascoltare il mio team. Parlando della sua decisione per colpa di questo problema di salute, ha fatto sapere: “Sono mortificata per questa decisione che ho dovuto prendere. Il giorno successivo si è scoperto qualcosa in più sull’origine di questa situazione allarmante, infatti la cantante rischia di avere conseguenze importanti. (Caffeinamagazine.it)