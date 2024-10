“Così senza avvisare?”. Enzo Paolo in lacrime dopo l’annuncio al Grande Fratello: è crollato subito (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Grande Fratello continua a sorprendere e regalare emozioni ai concorrenti. Nel primo pomeriggio di oggi, un colpo di scena ha portato una ventata di allegria all’interno della Casa. Mentre Maica Benedicto ha dovuto abbandonare il reality per fare ritorno in Spagna e Shaila Gatta e LorEnzo Spolverato sono attualmente impegnati al Gran Hermano, anche i concorrenti dell’edizione italiana hanno ricevuto una visita speciale che li ha lasciati senza parole. Durante un momento apparentemente tranquillo, il Grande Fratello ha deciso di “freezare” gli inquilini, bloccandoli completamente, proprio quando sono entrati nella Casa i protagonisti di Saranno Famosi – Fame Il Musical. Tuttivip.it - “Così senza avvisare?”. Enzo Paolo in lacrime dopo l’annuncio al Grande Fratello: è crollato subito Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ilcontinua a sorprendere e regalare emozioni ai concorrenti. Nel primo pomeriggio di oggi, un colpo di scena ha portato una ventata di allegria all’interno della Casa. Mentre Maica Benedicto ha dovuto abbandonare il reality per fare ritorno in Spagna e Shaila Gatta e LorSpolverato sono attualmente impegnati al Gran Hermano, anche i concorrenti dell’edizione italiana hanno ricevuto una visita speciale che li ha lasciatiparole. Durante un momento apparentemente tranquillo, ilha deciso di “freezare” gli inquilini, bloccandoli completamente, proprio quando sono entrati nella Casa i protagonisti di Saranno Famosi – Fame Il Musical.

