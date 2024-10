Coppia arrestata sull’A1: 12 chili di marijuana nascosti in auto (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Polizia di Stato ha arrestato due fidanzati che trasportavano 12 chili di marijuana sull’autostrada del Sole. La pattuglia della Polizia Stradale di Arezzo-Battifolle ha fermato una Citroen C3 in direzione sud, all’altezza dell’area di servizio di Badia al Pino Ovest, insospettita dall’aspetto malandato del veicolo. A bordo, un uomo albanese di 35 anni e la sua fidanzata italiana di 23, visibilmente nervosi. Nonostante il tentativo di giustificare il viaggio come l’inizio di una vacanza, i poliziotti hanno deciso di approfondire il controllo. Nel bagagliaio dell’auto hanno trovato un grosso trolley che emanava il forte odore di marijuana, contenente 12 sacchetti sottovuoto per un totale di 12 chili di droga, dal valore di mercato di circa 120.000 euro. I due, con precedenti penali, sono stati arrestati e portati in carcere, a disposizione delle autorità giudiziarie. Lortica.it - Coppia arrestata sull’A1: 12 chili di marijuana nascosti in auto Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Polizia di Stato ha arrestato due fidanzati che trasportavano 12disull’strada del Sole. La pattuglia della Polizia Stradale di Arezzo-Battifolle ha fermato una Citroen C3 in direzione sud, all’altezza dell’area di servizio di Badia al Pino Ovest, insospettita dall’aspetto malandato del veicolo. A bordo, un uomo albanese di 35 anni e la sua fidanzata italiana di 23, visibilmente nervosi. Nonostante il tentativo di giustificare il viaggio come l’inizio di una vacanza, i poliziotti hanno deciso di approfondire il controllo. Nel bagagliaio dell’hanno trovato un grosso trolley che emanava il forte odore di, contenente 12 sacchetti sottovuoto per un totale di 12di droga, dal valore di mercato di circa 120.000 euro. I due, con precedenti penali, sono stati arrestati e portati in carcere, a disposizione dellerità giudiziarie.

