Colak e Soleri in corsa per affiancare Esposito

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Prove tecniche di formazione per la truppa aquilotta, ieri mattina, a Follo. Mister D’Angelo ha sperimentato varie soluzioni, alternando i giocatori nei vari ruoli, con alcuni ballottaggi. In difesa, davanti a Gori, giocheranno sicuramente Hristov e Mateju, mentre si profila un ballottaggio tra Wisniewski e Bertola. Sugli esterni si va verso la conferma di Elia sulla destra e Reca sul versante opposto, con quest’ultimo che potrebbe alternarsi in corso d’opera con il rientrante Aurelio. A centrocampo, a giostrare la manovra, vi sarà l’inamovibile Salvatore, sorretto ai lati da Nagy e Bandinelli. In attacco, a fianco di Piopotrebbe tornare(nella foto), che si giocherà il posto con. Sarà un ‘Picco’ gremito in ogni ordine di posto, purtroppo con una capienza ridotta, a causa della chiusura della curva Ferrovia.