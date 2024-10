Screenworld.it - Cobra Kai 6: il trailer della seconda parte mostra la nuova location spagnola

(Di giovedì 24 ottobre 2024) I fanserie dovranno aspettare ancora un po’ per la conclusione, ma possono avere un assaggiosesta stagione che andrà in onda su Netflix il 15 novembre. È stato infatti rilasciato ilchealcuni combattimenti che affronteranno i nostri amati protagonisti. L’azione questa volta si svolgerà in Spagna, più precisamente a Barcellona, dove si terrà un torneo internazionale a cui i nostri allenatori e atleticiperanno. Fra vecchie rivalità e duri combattimenti i membri del Miyagi-Do affronteranno difficili sfide, battendosi per il titolo di campioni del mondo e affrontando problemi personali.