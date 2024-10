Cina: Anhui, Hefei ospita World Voice Expo (2) (Di giovedì 24 ottobre 2024) Hefei, 24 ott – (Xinhua) – Un robot umanoide si scatta dei selfie con una visitatrice alla 7ma edizione della World Voice Expo di Hefei, nella provincia orientale cinese dell’Anhui, oggi 24 ottobre 2024. Questa fiera e l’iFlytek 1024 Global Developer Festival hanno preso il via qui oggi. Durante i quattro giorni dell’evento saranno esposti gli ultimi risultati e le applicazioni della tecnologia IA. (Xin) Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: Anhui, Hefei ospita World Voice Expo (2) Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ott – (Xinhua) – Un robot umanoide si scatta dei selfie con una visitatrice alla 7ma edizione delladi, nella provincia orientale cinese dell’, oggi 24 ottobre 2024. Questa fiera e l’iFlytek 1024 Global Developer Festival hanno preso il via qui oggi. Durante i quattro giorni dell’evento saranno esposti gli ultimi risultati e le applicazioni della tecnologia IA. (Xin) Agenzia Xinhua

Cina : Anhui - Hefei ospita World Voice Expo (1) - Durante i quattro giorni dell’evento saranno esposti gli ultimi risultati e le applicazioni della tecnologia IA. (Xin) Agenzia Xinhua. Hefei, 24 ott – (Xinhua) – Dei visitatori provano un’unita’ integrata per l’esame fisico alla 7ma edizione della World Voice Expo di Hefei, nella provincia orientale cinese dell’Anhui, oggi 24 ottobre 2024. (Romadailynews.it)

Cina : Anhui - Hefei ospita World Manufacturing Convention 2024 (2) - A tema “Manifattura intelligente per un futuro migliore”, l’evento di quattro giorni vanta un’area espositiva totale di 20. (Xin) Agenzia Xinhua. Hefei, 20 set – (Xinhua) – Un visitatore interagisce con un robot umanoide bionico alla World Manufacturing Convention 2024 di Hefei, nella provincia orientale cinese dell’Anhui, oggi 20 settembre 2024. (Romadailynews.it)

Cina : Anhui - Hefei ospita World Manufacturing Convention 2024 (1) - A tema “Manifattura intelligente per un futuro migliore”, l’evento di quattro giorni vanta un’area espositiva totale di 20. L’evento ha preso il via oggi nella citta’, capoluogo della provincia, mettendo in luce i prodotti e le innovazioni piu’ recenti del settore manifatturiero. Hefei, 20 set – (Xinhua) – Un visitatore fotografa uno schermo 3D “naked-eye” alla World Manufacturing Convention 2024 di Hefei, nella provincia orientale cinese dell’Anhui, oggi 20 settembre 2024. (Romadailynews.it)