Chris Hemsworth in trattative per recitare nel film "Il principe azzurro" della Disney (Di giovedì 24 ottobre 2024) Chris Hemsworth è in trattative per interpretare il personaggio principale nel nuovo film Disney sul principe azzurro, che ha Paul King a bordo per la regia. Deadline ha anticipato la scorsa settimana che King stava sviluppando il film, e ora conferma che Hemsworth è in trattative per interpretare l'iconico personaggio. Simon Farnaby e Jon Croker stanno scrivendo insieme a King. Il film è in fase di sviluppo. La Disney non ha rilasciato dichiarazioni in merito al coinvolgimento di Hemsworth. Sebbene i dettagli della trama siano sconosciuti, il personaggio del principe azzurro ha molte origini nella letteratura. Ma quando si tratta di Disney, di solito è il personaggio che diventa l'interesse amoroso di molte delle principesse Disney.

Chris Hemsworth potrebbe essere il Principe protagonista di un nuovo film live-action Disney - L'attore Chris Hemsworth, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere il protagonista del nuovo film live-action della Disney. Il regista di Paddington è impegnato nello sviluppo del progetto che racconterà la storia del personaggio insieme agli sceneggiatori Simon Farnaby e Jon Croker. Un film dedicato al Principe Per ora non è stato svelato a quale classico Disney si ispirerà il prossimo film live-action con al centro il Prince Charming, figura maschile che non ha ancora un nome e di cui non si conoscono i dettagli della storia. (Movieplayer.it)

Chris Hemsworth in trattative per il film Disney Il principe azzurro - Chris Hemsworth in trattative per il film Disney Il principe azzurro Chris Hemsworth, volto di Thor, è in trattative per interpretare l’iconico interesse amoroso da fiaba nel prossimo film Disney Il principe azzurro. Sono in programmazione anche un live-action di Lilo & Stitch e Oceania. I dettagli della trama del film sono ancora segreti e non è ancora chiaro se il film sarà live-action o animato. (Cinefilos.it)

