Caso Spano, Ranucci risponde a Scalfarotto sulle accuse di omofobia: «Una str***ata, sui diritti abbiamo fatto più noi di lui» (Di giovedì 24 ottobre 2024) «Scalfarotto ha detto una stronzata, ma sa di cosa parla?». Questa la dura risposta di Sigfrido Ranucci, intervistato a Un giorno da pecora su Radio 1, alle parole di Ivan Scalfarotto. Il parlamentare di Italia Viva, in un’intervista rilasciata al quotidiano Il Giornale, aveva accusato il conduttore della trasmissione di Rai Tre Report di aver marciato sulla «morbosità omofoba». Il riferimento è alle anticipazioni sul Caso Spano, che hanno portato nella giornata di mercoledì 23 ottobre alle dimissioni del capo di Gabinetto del ministro della Cultura Alessandro Giuli. Ranucci: «Report omofobo? La diversità di genere non sia zona franca» Secondo Scalfarotto, lo stesso Ranucci si sarebbe reso colpevole di «pompare il presunto “scandalo Boccia al maschile” contando su un’unica leva»: l’omofobia. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 24 ottobre 2024) «ha detto una stronzata, ma sa di cosa parla?». Questa la dura risposta di Sigfrido, intervistato a Un giorno da pecora su Radio 1, alle parole di Ivan. Il parlamentare di Italia Viva, in un’intervista rilasciata al quotidiano Il Giornale, aveva accusato il conduttore della trasmissione di Rai Tre Report di aver marciato sulla «morbosità omofoba». Il riferimento è alle anticipazioni sul, che hanno portato nella giornata di mercoledì 23 ottobre alle dimissioni del capo di Gabinetto del ministro della Cultura Alessandro Giuli.: «Report omofobo? La diversità di genere non sia zona franca» Secondo, lo stessosi sarebbe reso colpevole di «pompare il presunto “scandalo Boccia al maschile” contando su un’unica leva»: l’

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I pizzini di Report: su Giuli c'è molto di più - "L’imbarazzo è per chi li ha scelti, non per Report”. È un Sigfrido Ranucci raggiante quello che si presenta (di nuovo) ai microfoni di Un Giorno da Pecora su Radiorai per pompare i presunti scoop sul ... (ilgiornale.it)

Ministero Cultura, ora Report mette nel mirino Giuli: "Dopo il servizio di domenica..." - Dopo il caso legato a Francesco Spano, l'ormai ex capo di gabinetto del Ministero della Cultura che ieri ha rassegnato le dimissioni, la ... (iltempo.it)

Fazzolari spegne le polemiche: "Lo scontro tra me e Giuli è del tutto inventato" - "Fa impressione che proprio un giornalista che si dice di sinistra - sottolinea Scalfarotto parlando del conduttore Sigfrido Ranucci - abbia scelto di utilizzare questo tipo di inaccettabile gossip ... (ilgiornale.it)

Nuovi Sviluppi da Report sul Caso Giuli - L’inchiesta giornalistica non si ferma. Sigfrido Ranucci ha annunciato nuovi sviluppi che verranno trattati nella prossima puntata di ‘ Report ‘. Un appuntamento che promette di rivelare dettagli ... (primaonline.it)

Sigfrido Ranucci anticipa un altro caso Giuli a Report dopo le dimissioni di Spano: la reazione del ministro - Sigfrido Ranucci anticipa i contenuti della prima puntata della stagione di Report, dedicata al ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Il giornalista ha spiegato che dopo la questione legata a Fran ... (informazione.it)