Carlos Augusto nuovo infortunio in Young Boys-Inter! Prime impressioni

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Una serata complicata per l’nella trasferta di Berna contro lo, poi l’esplosione di gioia per la vittoria nel finale 0-1 con il gol di Marcus Thuram. Resta però l’amaro in bocca solo per l’di, più serio del previsto, così come annunciato da Simone Inzaghi dopo la partita.ANALISI – Nuova tegola per Simone Inzaghi., che fino a quel momento aveva giocato da titolare sulla fascia sinistra, ha dovuto abbandonare il campo a causa di unmuscolare. Il brasiliano ha sentito un fastidio durante un’azione offensiva, portandolo a chiedere immediatamente il cambio. Al suo posto è entrato Federico Dimarco, pronto a sostituirlo sulla corsia sinistra. L’diè un campanello d’allarme per l’, già alle prese con un calendario fitto di impegni tra campionato e Champions League.