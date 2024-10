Esports247.it - Buon compleanno Tekken! La classifica dei migliori capitoli del picchiaduro di Bandai Namco

Leggi tutta la notizia su Esports247.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Quest’anno,celebra il suo 30° anniversario. Nel dicembre del 1994, il primo capitolo della saga difirmata dafaceva il suo ingresso nella scena videoludica giapponese nella sua versione arcade, per poi conquistare anche il pubblico di casa (e internazionale) grazie alla versione per PlayStation. La serie ha da subito innovato il genere deie, nel tempo, è riuscito a rivoluzionarlo sempre di più, diventando uno dei titoli più famosi della storia dei videogiochi. Ripercorriamo quindi insieme il viaggio evolutivo del franchise con unache comprende iprincipali, dai classici intramontabili fino all’ultimissimo8.(1994) Il gioco che ha dato il via a tutto.