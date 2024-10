Bologna-Milan, metà dell’incasso alla raccolta fondi per l’alluvione. I rossoneri mettono le maglie all’asta (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Il Bologna FC 1909, vicino a tutte le famiglie colpite dall’alluvione, aderisce alla raccolta fondi indetta dalla Città Metropolitana, devolvendo la metà dell’incasso che sarà realizzato per la partita Bologna-Milan”. Lo annuncia con una nota la società rossoblù, che offrirà così un sostegno concreto a chi è stato colpito dall’alluvione. Lo stesso farà anche il Milan: “ACMilan e Fondazione Milan si uniscono all’appello del Bologna FC: tutte le maglie indossate dai calciatori del Milan durante il match di sabato 26 ottobre, verranno messe all’asta su MatchWornShirt e il ricavato sarà interamente destinato alla raccolta fondi indetta dalla Città Metropolitana di Bologna a favore di tutte le famiglie colpite dall’alluvione”, spiega la società rossonera. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) “IlFC 1909, vicino a tutte le famiglie colpite dal, aderisceindetta dCittà Metropolitana, devolvendo lache sarà realizzato per la partita”. Lo annuncia con una nota la società rossoblù, che offrirà così un sostegno concreto a chi è stato colpito dal. Lo stesso farà anche il: “ACe Fondazionesi uniscono all’appello delFC: tutte leindossate dai calciatori deldurante il match di sabato 26 ottobre, verranno messesu MatchWornShirt e il ricavato sarà interamente destinatoindetta dCittà Metropolitana dia favore di tutte le famiglie colpite dal”, spiega la società rossonera.

