Beko, oggi la firma dell’intesa sulla formazione: in arrivo 900mila euro (Di giovedì 24 ottobre 2024) Verrà firmato stamattina a Firenze l’accordo di progetto con cui la Regione si impegna a destinare 900mila euro di fondi Pnrr alla formazione e riqualificazione dei 299 lavoratori dello stabilimento Beko di Siena. Il consigliere delegato del presidente Giani alle crisi industriali, Valerio Fabiani, si troverà di fronte ai rappresentanti sindacali di categoria Daniela Miniero (Fiom Cgil), Giuseppe Cesarano (Fim Cisl) e Massimo Martini (Uilm), che a breve attendono la data di convocazione del tavolo nazionale al ministero delle Imprese e del Made in Italy. "L’accordo di progetto è legato al piano industriale – sottolinea Miniero – che, secondo indiscrezioni, dovrebbe essere presentato a Roma a metà novembre. Lanazione.it - Beko, oggi la firma dell’intesa sulla formazione: in arrivo 900mila euro Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Verràto stamattina a Firenze l’accordo di progetto con cui la Regione si impegna a destinaredi fondi Pnrr allae riqualificazione dei 299 lavoratori dello stabilimentodi Siena. Il consigliere delegato del presidente Giani alle crisi industriali, Valerio Fabiani, si troverà di fronte ai rappresentanti sindacali di categoria Daniela Miniero (Fiom Cgil), Giuseppe Cesarano (Fim Cisl) e Massimo Martini (Uilm), che a breve attendono la data di convocazione del tavolo nazionale al ministero delle Imprese e del Made in Italy. "L’accordo di progetto è legato al piano industriale – sottolinea Miniero – che, secondo indiscrezioni, dovrebbe essere presentato a Roma a metà novembre.

