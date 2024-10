Sport.quotidiano.net - Basket serie B. Adamant prova Roberto Chessari. Tribuna blu, proteste sulla chiusura

(Di giovedì 24 ottobre 2024)Ieri pomeriggio, playmaker classe 2000 reduce da una stagione a Bisceglie ed aggregato in queste settimane a Ragusa in B1, ha preso confidenza con l’ambiente di Ferraradopo essere atterrato nel pomeriggio a Bologna. In questi giorni si capirà se sarà effettivamente lui il prescelto per tamponare l’assenza di Ballabio, che ne avrà ancora per un po’. Nel frattempo, ieri il gruppo biancazzurro si allenato agli ordini di coach Giovanni Benedetto per preparare la gara casalinga di domenica pomeriggio contro Oderzo, nella quale Ferrara dovrà reagire dopo la sconfitta di domenica scorsa a Pordenone.