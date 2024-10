Avetrana, lo stop alla serie tv per me è un’offesa alla libertà di opinione (Di giovedì 24 ottobre 2024) Neppure il tempo di presentarla alla Festa del Cinema di Roma e di ricoprire i muri delle stazioni della metropolitana con i manifesti pubblicitari che ne annunciavano il debutto su Disney+ il 24 ottobre, che l’uscita della serie tv in quattro puntate sull’omicidio di Avetrana è stata bloccata. Il tribunale di Taranto ha accolto la richiesta del sindaco della cittadina pugliese, Antonio Iazzi, che ritiene oltraggioso soprattutto il titolo Avetrana-Qui non è Hollywood, e vuole evitare a tutti i costi che la pubblicazione della mini serie conduca l’opinione pubblica a pensare che Avetrana si identifichi con una realtà “criminogena, retrograda e omertosa”. Ilfattoquotidiano.it - Avetrana, lo stop alla serie tv per me è un’offesa alla libertà di opinione Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Neppure il tempo di presentarlaFesta del Cinema di Roma e di ricoprire i muri delle stazioni della metropolitana con i manifesti pubblicitari che ne annunciavano il debutto su Disney+ il 24 ottobre, che l’uscita dellatv in quattro puntate sull’omicidio diè stata bloccata. Il tribunale di Taranto ha accolto la richiesta del sindaco della cittadina pugliese, Antonio Iazzi, che ritiene oltraggioso soprattutto il titolo-Qui non è Hollywood, e vuole evitare a tutti i costi che la pubblicazione della miniconduca l’pubblica a pensare chesi identifichi con una realtà “criminogena, retrograda e omertosa”.

