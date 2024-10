Attentato Ankara, Turchia accusa il Pkk, bombardate città curde in Iran e Siria, distrutti “32 obiettivi dei terroristi” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Secondo quanto riferito dalle Forze democratiche Siriane (Fds, a guida curda e sostenute dagli Usa), almeno 12 civili sono rimasti uccisi e 25 feriti in "una nuova ondata di attacchi effettuati nelle scorse ore sul nord e sull'est della Siria" Dopo l'attacco “terroristico” di ieri nell'aziend Ilgiornaleditalia.it - Attentato Ankara, Turchia accusa il Pkk, bombardate città curde in Iran e Siria, distrutti “32 obiettivi dei terroristi” Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Secondo quanto riferito dalle Forze democratichene (Fds, a guida curda e sostenute dagli Usa), almeno 12 civili sono rimasti uccisi e 25 feriti in "una nuova ondata di attacchi effettuati nelle scorse ore sul nord e sull'est della" Dopo l'attacco “co” di ieri nell'aziend

Turchia : sale a 5 morti e 22 feriti il bilancio dell’attentato alle Turkish Aerospace Industries. Ankara accusa il Pkk - Non appena determinate, divulgheremo lee informazioni sulla loro identità e sull’organizzazione terroristica responsabile della strage”, ha spiegato il ministro degli Interni Yerlikaya. . “Ho avuto un incontro con Öcalan nella prigione dell’isola di ?mral? il 23 ottobre”, ha scritto oggi il deputato su X. (Tpi.it)

La Turchia colpisce le posizioni del Pkk in Iraq e Siria dopo l’attentato di Ankara - Il governo turco ha attribuito al Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) la responsabilità dell’attentato del 23 ottobre vicino ad Ankara e condotto degli attacchi di rappresaglia contro le posizioni del gruppo in Iraq e in Siria. Leggi . (Internazionale.it)