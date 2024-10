Appalti Pnrr-migrantiarresti-sequestri

Appalti Pnrr-migranti,arresti-sequestri (Di giovedì 24 ottobre 2024) 8.00 Imprenditori e professionisti delle province di Frosinone e Napoli, funzionari e dipendenti di un comune del Frusinate fra gli indagati di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione per l'aggiudicazione di Appalti di lavori pubblici finanziati col Pnrr e per l'accoglienza di migranti. Misure cautelari e sequestri sono l'esito di un'attività di indagine della Procura europea, a Roma. L'inchiesta è uno dei primi risultati delle attività investigative coordinate dalla Procura europea sul reato di corruzione sul Pnr Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) 8.00 Imprenditori e professionisti delle province di Frosinone e Napoli, funzionari e dipendenti di un comune del Frusinate fra gli indagati di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione per l'aggiudicazione didi lavori pubblici finanziati cole per l'accoglienza di migranti. Misure cautelari esono l'esito di un'attività di indagine della Procura europea, a Roma. L'inchiesta è uno dei primi risultati delle attività investigative coordinate dalla Procura europea sul reato di corruzione sul Pnr

