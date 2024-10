Superguidatv.it - Angelina Mango annulla il tour in Italia ed Europa: “devo fermarmi, la salute al primo posto”

Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Stop ai concerti e alnei club per. La vincitrice dell’ultima edizione del Festival di Sanremo 2024 con il brano La Noia ha dovutore tutti i prossimi live in programma per motivi di. L’annuncio è arrivato dalla stessa cantante sui social.cancella ilper motivi diUna brutta notizia per i tantissimi fan diche aspettavano di vederla dal vivo, prima al Fabrique di Milano e poi in giro per l’. La cantante de La Noia ha annunciato nelle ultime ore lo stop forzato a tutti i prossimi concerti delno ed europeo per motivi di. Dopo le date sold out di Roma e Napoli,aveva in programma una serie di concerti in, tra cui due 2 date tutte esaurite a Milano, e alcuni concerti in