Ancora tensioni a Sollicciano: agente aggredito e colpito con una gomitata (Di giovedì 24 ottobre 2024) Firenze, 24 ottobre 2024 – Un’altra aggressione ai danni di un agente della polizia penitenziaria all’interno del carcere fiorentino di Sollcciano. “Un detenuto notoriamente e ripetutamente aggressivo – spiega la segretaria territoriale Firenze della UIL-PA Polizia Penitenziaria Laura Pierini – ha messo in atto le minacce fatte il giorno prima colpendo il malcapitato agente con una gomitata in pieno viso solo perché quest’ultimo, facendo il proprio dovere, non aveva permesso al detenuto di uscire dalla propria cella senza un giustificato motivo. Grazie all’allarme antiaggressione e alla presenza di un altro collega, si è evitato il peggio ma l’agente è stato costretto a recarsi al pronto soccorso dove gli hanno riscontrato un forte trauma cranico”. Prosegue Pierini. Lanazione.it - Ancora tensioni a Sollicciano: agente aggredito e colpito con una gomitata Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Firenze, 24 ottobre 2024 – Un’altra aggressione ai danni di undella polizia penitenziaria all’interno del carcere fiorentino di Sollcciano. “Un detenuto notoriamente e ripetutamente aggressivo – spiega la segretaria territoriale Firenze della UIL-PA Polizia Penitenziaria Laura Pierini – ha messo in atto le minacce fatte il giorno prima colpendo il malcapitatocon unain pieno viso solo perché quest’ultimo, facendo il proprio dovere, non aveva permesso al detenuto di uscire dalla propria cella senza un giustificato motivo. Grazie all’allarme antiaggressione e alla presenza di un altro collega, si è evitato il peggio ma l’è stato costretto a recarsi al pronto soccorso dove gli hanno riscontrato un forte trauma cranico”. Prosegue Pierini.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gianluca Torre svela i segreti di Casa a Prima Vista: «Ecco quello che succede dentro al van» - Gianluca Torre, agente immobiliare di Casa a Prima Vista, il popolare programma di Real Time, ha condiviso dettagli inediti in un'intervista. Secondo lui, lo show ... (corriereadriatico.it)

Una manifestazione per chiedere verità per Moussa - La morte di Moussa Diarra, un giovane di 26 anni originario del Mali, avvenuta alla stazione di Porta Nuova a Verona, ha sollevato un'ondata di emozioni e interrogativi. L'episodio, avvenuto alle prim ... (polesine24.it)

La vera storia di come Sean Connery diventò il più grande 007 di sempre - Come avvenne che l'attore scozzese, all'epoca semisconosciuto, fu selezionato per l'ambito ruolo dell'agente James Bond. (esquire.com)

Ancora una possibilità, la recensione dell’action-movie (senza spoiler) - In Ancora una possibilità infatti Harris dovrà vedersela con un gruppo di mercenari perfettamente organizzato e pesantemente armato, che scatena un brutale assalto al terminal dell’aeroporto. L’agente ... (superguidatv.it)

De Rossi può tornare alla Roma? L'ex allenatore cambia agente e passa nelle mani di Ramadani: cosa può succedere adesso - Daniele De Rossi lascia il gruppo Lucci e cambia agente. E non si tratta di un procuratore qualsiasi. Il tecnico, esonerato a settembre dalla Roma, passerà nelle mani di Fali Ramadani ... (leggo.it)