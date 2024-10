Unlimitednews.it - Accordo Conad-Sace per sostenibilità a supporto filiera produttiva

Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) BOLOGNA (ITALPRESS) – Nel corso di un incontro organizzato questa mattina a Bologna che ha visto la partecipazione di oltre 350 aziende fornitrici di prodotti a marchio,ha lanciato il Manifesto per la Marca Commerciale. Sono state presentate le linee strategiche per lo sviluppo sostenibile della MDDe delle sue linee di prodotto, basate sul miglioramento in modo continuo e misurabile della quota di fatturato generata dalle attività identificate dai criteri Esg, definiti dall’Agenda Onu 2030. Durante l’incontro è stato annunciato l’tradellaeconomica e ambientale degli oltre 700 fornitori di prodotti per la marca commerciale. L’intesa, che rappresenta un unicum e ha natura esclusiva nel settore, prevede una serie di iniziative congiunte mirate a promuovere lalungo tutta la