Zverev può scavalcare Alcaraz nel ranking ATP Ma le teste di serie per Parigi-Bercy sono già definite

Alexander Zverev è ai quarti di finale del torneo ATP di Vienna. Il tennista tedesco, battendo Marcos Giron, ha la possibilità di poter avanzare ancora sul cemento austriaco, ma di contro ci sarà Lorenzo Musetti. Che è alla ricerca del primo titolo stagionale e che potrebbe fermare la scalata del tedesco verso il secondo posto. Perché Zverev ha la possibilità di scavalcare Carlos Alcaraz nel ranking ATP. Lo spagnolo è a riposo in questa settimana dopo il Six Kings Slam e tornerà in campo a Parigi-Bercy, rimanendo dunque fermo a 7120 punti. Il tedesco partiva da 6795 punti e, con i quarti di finale, guadagnerà almeno 10 punti. Per poter superare Alcaraz, Zverev deve vincere il torneo. Il passaggio in semifinale lo porterebbe a quota 6905, mentre la finale a 7035, a 85 punti dall'iberico. Solo il successo lo porterebbe a 7205 punti, superando il quattro volte vincitore Slam.

