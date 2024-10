Inter-news.it - Young Boys-Inter, consueto pranzo UEFA: presenti Marotta e altri dirigenti

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) In vista del match di Champions League di questa sera tra, si è svolto il tradizionaleche riunisce le dirigenze dei club protagonisti delle competizioni europee. A rappresentare i nerazzurri a Berna sono stati il presidente Giuseppenerazzurri. INSIEME – Il, come consuetudine, è un momento formale e conviviale che precede ogni partita di Champions League, permettendo ai rappresentanti delle società di incontrarsi in un contesto di cordialità e rispetto reciproco, lontano dalla tensione agonistica che inevitabilmente caratterizzerà la sfida sul campo questa sera in. All’evento eranoanche idello, padroni di casa, che hanno accolto con calore la delegazione italiana.