WWE: Potrebbero esserci provvedimenti con Carlito dopo la frase razzista pronunciata a Monday Night Raw

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)è attualmente nell’occhio del ciclone, una suaapparentemente ironica lo sta mettendo in cattiva luce e sta anche screditando il creative team WWE. Lain questione è: “I gotta learn chinese” “dovrei imparare il cinese”all’indirizzo delle lottatrici giapponesi Iyo Sky e Kairi Sane mentre queste ultime si stavano allontanandoaver discusso con Adam Pearce. “I gotta learn Chinese” —as IYO and Kairi walk out#WWERAW pic.twitter.com/5s9hc9BQM3— Wrestle Ops (@WrestleOps) October 22, 2024andrà in contro aWrestleVotes, durante una Q&A live con Bill Apter su Backstage Pass, ha certificato che laè frutto dell’improvvisazione del wrestler portoricano e non era assolutamente nel copione della puntata.