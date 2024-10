WWE: Il pretesto per un futuro match tra Goldberg e GUNTHER passa per Crown Jewel? (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il mondo del wrestling è rimasto in fermento in seguito a un segmento esplosivo tra GUNTHER e Goldberg durante Bad Blood. Il promo dell’austriaco aveva preso di mira direttamente quest’ultimo, dicendo di essersi pentito di averlo definito il suo wrestler preferito e aggiungendo: “Spero che tu sia un padre migliore di un wrestler”. Questo insulto non è piaciuto a Goldberg, che ha immediatamente saltato la barricata nel tentativo di affrontarlo prima di essere trattenuto dalla sicurezza. Il momento di tensione ha lasciato i fan ipotizzare che la WWE stesse gettando le basi per un futuro scontro tra i due. Voci di corridoio Secondo rumor, non ci sono piani per GUNTHER contro Goldberg né alle Survivor Series né a WrestleMania. Nonostante ciò, sembra che la compagnia abbia ancora dei piani per quest’ultimo in futuro. Zonawrestling.net - WWE: Il pretesto per un futuro match tra Goldberg e GUNTHER passa per Crown Jewel? Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il mondo del wrestling è rimasto in fermento in seguito a un segmento esplosivo tradurante Bad Blood. Il promo dell’austriaco aveva preso di mira direttamente quest’ultimo, dicendo di essersi pentito di averlo definito il suo wrestler preferito e aggiungendo: “Spero che tu sia un padre migliore di un wrestler”. Questo insulto non è piaciuto a, che ha immediatamente saltato la barricata nel tentativo di affrontarlo prima di essere trattenuto dalla sicurezza. Il momento di tensione ha lasciato i fan ipotizzare che la WWE stesse gettando le basi per unscontro tra i due. Voci di corridoio Secondo rumor, non ci sono piani percontroné alle Survivor Series né a WrestleMania. Nonostante ciò, sembra che la compagnia abbia ancora dei piani per quest’ultimo in

