Vorrei la pizza numero 40 E arriva la cocaina Così la polizia tedesca smantella un giro di droga

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ottobre 2024 – Ordinare il piatto40 in pizzeria significava garantirsi come ‘contorno’ una dose di: è quanto accadeva a Düsseldorf, nella Germania occidentale, dove laha fatto irruzione in un locale che nascondeva un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo slogan del ristorante era: “Consegniamo tutto a casa vostra”. Michael Graf von Moltke, l’ispettore che ha coordinato le indagini, ha spiegato che non è chiaro come funzionassero gli accordi riguardo alla quantità dida consegnare e i pagamenti, ma sicuramente la40 era una delle più richieste. Pare che lavenisse nascosta nel cartone, sotto la base della