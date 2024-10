Lanazione.it - Volare all’estero. Per fare impresa

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nuova frontiere per i giovani. Sono aperte le iscrizioni al prossimo webinar di #EurodeskOnAir – promosso dalla Rete Nazionale Italiana dei Punti Locali Eurodesk – il ciclo di seminari online informativi gratuiti sulle opportunità di mobilità transnazionaIe di studio, tirocinio, lavoro e volontariato rivolte ai giovani utenti dei Punti Locali Eurodesk. Il seminario si terrà mercoledì 20 novembre dalle 17 alle 17. ‘Erasmus per giovani imprenditori: il programma europeo per imparare i segreti del mestiere‘ è organizzato in collaborazione con MateraHub, punto Locale Eurodesk e Punto di Contatto Locale per il programma. Un’opportunità per tuttei, senza limiti di età. Un modo nuovo per conoscere nuovi modi diin Europa e non solo.