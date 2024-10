VIDEO - Auto a tutta velocità si schianta contro un palazzo: paura in via Battisti (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pisa, 23 ottobre 2024 - Un breve VIDEO, catturato da una telecamera di sicurezza di un'attività locale, ha ripreso un incidente avvenuto questa mattina alla rotonda di via Battisti, a pochi passi dalla stazione centrale di Pisa. Un'Auto rossa ha affrontato la rotonda ad alta velocità, finendo contro la facciata di un palazzo. La donna al volante ha rischiato di investire un pedone che, pochi istanti prima, aveva attraversato il punto dell'impatto. Al momento non sono note le condizioni della conducente, mentre i testimoni presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi. Nel frattempo, il VIDEO dell'incidente è già circolato nelle chat. Lanazione.it - VIDEO - Auto a tutta velocità si schianta contro un palazzo: paura in via Battisti Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pisa, 23 ottobre 2024 - Un breve, catturato da una telecamera di sicurezza di un'attività locale, ha ripreso un incidente avvenuto questa mattina alla rotonda di via, a pochi passi dalla stazione centrale di Pisa. Un'rossa ha affrontato la rotonda ad alta, finendola facciata di un. La donna al volante ha rischiato di investire un pedone che, pochi istanti prima, aveva attraversato il punto dell'impatto. Al momento non sono note le condizioni della conducente, mentre i testimoni presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi. Nel frattempo, ildell'incidente è già circolato nelle chat.

