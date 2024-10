Anteprima24.it - VIDEO/ Auotbus Eav avvolto dalle fiamme: mezzo distrutto in pochi minuti

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2Un autobus dell’Eav in servizio sulla linea via Fasano/Cigliano è andato inquesta sera attorno alle 19.00, nei pressi del cimitero di Pozzuoli. Inutile il tentativo del conducente di spegnere il fuoco con l’estintore in dotazione al. Lehannol’autobus in. E’ stato, però, necessario l’intervento dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio. Dell’autobus è rimasta solo la carcassa. A bordo non c’erano passeggeri. Sembrerebbe che l’autobus al momento del flambè stesse rientrando al deposito per fine turno di servizio. “Non è la prima volta che un autobus dell’EAV prende fuoco improvvisamente. In questo caso stiamo parlando di unnuovo, acquistato recentemente, e con all’attivossimi chilometri.