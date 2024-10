Vicenza la guerra della graticola | 20 anni di liti giudiziarie tra vicini per il fumo dei barbecue

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tra Verona ela distanza è breve. Ma la rivalità tra Montecchi e Capuleti rivive sotto altre sembianze e alimenta da 20le sfidedi due famiglie. I Cozza-Monterisi affrontano da due decenni i Tonin, lorodi casa a. Il motivo? I primi sono degli amanti delle grigliate all’aperto, i secondi odiano invece ilche si alza dale l’odore invadentesalsiccia. Così, come riporta Il Giorno, dal 2004 si susseguono cause, ricorsi in appello e infine alla Cassazione. Ma il terzo grado ha deciso di far ripartire tutto dall’appello. La vicenda in tribunale È il 2004 e la famiglia Tonin si rivolge al tribunale perché contesta l’uso che ifanno del proprio. In particolare, secondo loro la struttura è costruita troppo vicino al confine delle due proprietà. La conseguenza è che ildelle grigliate invade la loro casa.