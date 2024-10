Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 23/10/24 (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ci credete se vi dico che oggi avrei preferito dovermi puppare l’ennesima puntata di Uomini e Donne incentrata sulle avventure automobilistiche di quel galantuomo del Cusitore piuttosto che ‘sto speciale su Temptation Island a – letteralmente – dieci minuti dalla puntata finale di Temptation Island? Cioè, ma voi all’alba del 23 OTTOBRE non siete PIENI SATURI RASI di Temptation Island? E lo dico con tutto il bene per Filippo Bisciglia, eh. Però a ‘na certa BASTA, su. Mi dà la stessa sensazione di quando, dopo un ferreo digiuno a oltranza, ti trovi davanti ad un buffet illiminato. Prima ti viene l’acquolina, dopo cinque minuti che ti strafoghi inizi ad essere un pochetto sazia, dopo dieci hai proprio la nausea. Io già non trovavo granché senso nel piazzare una nuova edizione a distanza di tre settimane dalla precedente, con le stesse storie trite e ritrite di sempre. Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 23/10/24 Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ci credete se vi dico che oggi avrei preferito dovermi puppare l’ennesimadiincentrata sulle avventure automobilistiche di quel galantuomo del Cusitore piuttosto che ‘sto speciale su Temptation Island a – letteralmente – dieci minuti dallafinale di Temptation Island? Cioè, ma voi all’alba del 23 OTTOBRE non siete PIENI SATURI RASI di Temptation Island? E lo dico con tutto il bene per Filippo Bisciglia, eh. Però a ‘na certa BASTA, su. Mi dà la stessa sensazione di quando, dopo un ferreo digiuno a oltranza, ti trovi davanti ad un buffet illiminato. Prima ti viene l’acquolina, dopo cinque minuti che ti strafoghi inizi ad essere un pochetto sazia, dopo dieci hai proprio la nausea. Io già non trovavo granché senso nel piazzare una nuova edizione a distanza di tre settimane dalla precedente, con le stesse storie trite e ritrite di sempre.

