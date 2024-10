Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 23-10-2024 ore 16:10

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Franci è dimesso dall’incarico di Capo di Gabinetto del ministero della Cultura che il ministro Giuli gli aveva affidato il 14 ottobre il contesto che si è venuta a creare non privo di credevo di attacchi personali non mi consente di mantenere l’unità di pensiero necessaria per svolgere questo ruolo così importante scrive Spano nella lettera di dimissione mela accettarle dopo averle più volte respinta il ministro della cultura esprime Aspano con tanto li merita per il barbarico clima dimostri ficazione cui è sottoposto in queste ore Giuly si riferisce al Casonato dalle anticipazioni pubblicate dal fatto sulla nuova inchiesta di report che andrà in onda domenica a proposito di una chat di Fratelli d’Italia in cui sarebbero apparsi messaggio Moby contro fa breve colloquio a ...