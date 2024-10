Ilfattoquotidiano.it - “Tutto è cominciato a 12 anni, ero sugli spalti con un cappellino”: l’Aston Villa del principe William ora è in testa alla Champions League

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Terza vittoria consecutiva e primo posto in solitaria in. 9 punti e 0 gol subiti:vola e ilsi gode il primato dal divano di “casa” sua. Come un tifoso qualunque, lui che molto spesso è alPark per sostenere la squadra. E non fa da semplice comparsa: cori, urla e tanti applausi. Assente nell’ultima vittoria interna contro il Bologna, ilnon ha fatto mancare il supporto: “Certo che stavo guardando”, la risposta su Xcommentatrice di TNT Sports Ally McCoist. La passione deldel Galles perUn supporter come tanti altri. Di giorno è ildel Galles, ma quando varca le porte delPark è un tifoso del. 90? per rilassarsi e connettersi con la realtà, condividendo oltreun momento di semplicità quotidiana con il figlio George.