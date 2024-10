Romadailynews.it - Traffico Roma del 23-10-2024 ore 08:00

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione Fides sul grande raccordo anulare per un autobus in fiamme al km 67 e 800 tra la via Aurelia e via del Pescaccio in carreggiata esterna proseguendo su questa carreggiata ti rallentato alla via Tiburtina la mia Nomentana ma a causa delintenso ancora sul raccordo anularein coda anche sulla carreggiata interna tra la Casilina e la lentamente code sull’intero Tart Urbano della A24-teramo verso la tangenziale è sulla diramazione disud da Torrenova al Raccordo rallentamenti e code su via del Foro Italico te la via Salaria via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico in entrata acode sulla via Flaminia da Labaro a via Due Ponti è lungo la Salaria da Villa Spada fino a via dei Prati Fiscali altri file sulla via Aurelia dalla Massimina via Pio Spezi verso Piazza Irnerio a code sulla Cristoforo Colombo ...