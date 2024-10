Su separazione carriere toghe maggioranza accelera malgrado 258 emendamenti

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ott. (askanews) – Sulladelledei magistrati lavuole ingranare la quarta: obiettivo, arrivare in Aula a Montecitorio a fine novembre per ottenere il primo semaforo verde alla riforma costituzionale prima di Natale. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, confermando di voler portare in prima lettura, entro il 25 dicembre, il ddl sulladellel’ingolfamento parlamentare dei lavori con sette decreti in scadenza più la legge di bilancio. Le opposizioni, a cominciare dal Partito democratico, non ci stanno e cercano di ostacolare il cammino del testo del governo a suon di. Mercoledì è scaduto il termine per presentarli in commissione Affari Costituzionali della Camera e, solo i Dem, ne hanno depositato 170 ‘soppressivi’.