Spari contro lo stabilimento balneare, scatta l’arresto a Ercolano (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ercolano – I Carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo ritenuto gravemente coinvolto in un atto intimidatorio a colpi di pistola, avvenuto nei pressi dello stabilimento balneare “Bagno Arturo”. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, riguarda i reati di detenzione e porto illegale di arma da sparo, aggravati dal metodo mafioso. Secondo quanto emerso dalle indagini preliminari, l’indagato avrebbe esploso diversi colpi in direzione dello stabilimento, nonostante la presenza di tre operai intenti al lavoro. L’episodio è stato ricondotto a un contesto di intimidazione legato alla criminalità organizzata. L'articolo Spari contro lo stabilimento balneare, scatta l’arresto a Ercolano proviene da PRIMACAMPANIA - NEWS24ORE. Primacampania.it - Spari contro lo stabilimento balneare, scatta l’arresto a Ercolano Leggi tutta la notizia su Primacampania.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)– I Carabinieri della Tenenza dihanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo ritenuto gravemente coinvolto in un atto intimidatorio a colpi di pistola, avvenuto nei pressi dello“Bagno Arturo”. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, riguarda i reati di detenzione e porto illegale di arma da sparo, aggravati dal metodo mafioso. Secondo quanto emerso dalle indagini preliminari, l’indagato avrebbe esploso diversi colpi in direzione dello, nonostante la presenza di tre operai intenti al lavoro. L’episodio è stato ricondotto a un contesto di intimidazione legato alla criminalità organizzata. L'articololoproviene da PRIMACAMPANIA - NEWS24ORE.

