Sinner catastrofe annunciata | è crollato tutto

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Jannik, era scontato che accadesse: non c’è stato proprio niente da fare, era destino che crollasse. Stavolta gli analisti hanno fatto un buco nell’acqua. Erano certi che a vincere la prima edizione del Six Kings Slam sarebbe stato Carlos Alcaraz, ma sappiamo bene che l’epilogo del torneo di esibizione andato in scena in Arabia Saudita è stato ben diverso. L’iberico si è sì aggiudicato il primo parziale della combattutissima finale, salvo poi arrendersi, però, ad un inarrestabile Jannik. Jannikha vinto il torneo di esibizione di Riyad (AnsaFoto) – Ilveggente.itI due avversari hanno dato spettacolo e non si sono risparmiati, tuttavia l’altoatesino è stato più continuo nella sua prestazione, tanto da aggiudicarsi, per l’appunto, lo scettro di re di Riyad e anche un gran bel bruzzolo.