Sci alpino le favorite per la Coppa del Mondo generale 2024-2025 | duello Shiffrin-Gut incognita Vlhova E le azzurre…

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ritorna ladeldi scie come ormai succede da moltissimi anni la stagione comincia da Soelden. Il consueto appuntamento sul Rettenbach dà il via alla stagione, anche se le protagoniste in campo femminile non sono assolutamente cambiate e rimangono ancora le stesse. Una lotta per la conquista della sfera di cristallo che dovrebbe coinvolgere Lara Gut-Behrami e Mikaela, con la svizzera che difende il titolo vinto lo scorso marzo, ma attenzione anche alle rivali, qualcuna che arriva proprio dall’Italia. Ai nastri di partenza è chiaro che ci potrebbe essere un appassionantetra Gut-Behrami e. Entrambe in questa stagione non correranno una specialità: la svizzera lascerà perdere come sempre gli slalom, mentre l’americana ha comunicato che vivrà un anno senza discese libere.