Ilrestodelcarlino.it - Sammaurese a Pistoia. Servirà davvero l’impresa

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dopo una domenica di forzato riposo ladi Mirko Taccola torna in campo con la consapevolezza che inizia una settimana che oltre ad obbligare i giallorossi a scendere in campo per tre volte deve portare punti in cassa per evitare che si allarghi il divario rispetto alle squadre che la precedono. Si comincia oggi con un confronto non certo semplice visto che l’avversario è l’ambiziosa Pistoiese di Giacomarro. Gli arancioni sono scesi in campo domenica nell’unico incontro disputato nel girone D, quello che ha messo di fronte il Prato e appunto la Pistoiese. La gara si è conclusa sullo zero a zero, risultato che non ha accontentato Giacomarro insoddisfatto per la poca determinazione mostrata dai suoi ragazzi, insoddisfazione che il tecnico ha fatto capire con chiarezza quando ha deciso di effettuare quattro cambi simultanei per scuotere la squadra.