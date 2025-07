Castello in gestione temporanea Apre un locale per l’estate

Durante le iniziative di Calenzano Estate sarà aperto un punto ristoro nel giardino del Castello. Il locale sarà aperto per tutte le date in cui sono previsti appuntamenti della programmazione estiva, per offrire agli spettatori un servizio in concomitanza con gli spettacoli. I locali del bar, del giardino e dell’altana sono stati affidati dalla Calenzano Comune, società in house e partecipata, a un operatore commerciale in gestione temporanea fino a settembre, in seguito a un avviso di manifestazione di interesse, al termine del quale si è proceduto a una trattativa con i privati. L’obiettivo sarà procedere poi a un affidamento per un periodo più lungo, in modo da incrementare la fruizione dell’immobile attraverso una gestione che preveda attività di ristorazione, somministrazione e servizi complementari, in una stretta integrazione con le attività turistico-culturali in essere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

