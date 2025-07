Ospedali e pronto soccorso nel caos pochi medici causa ferie caldo e più turisti | Situazione insostenibile? i reparti a rischio chiusura

Con l'avvio delle ferie estive, nelle prossime cinque settimane «si stima un'ulteriore carenza di medici pari al 20% rispetto all'organico giĂ insufficiente negli ospedali. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Ospedali e pronto soccorso nel caos, pochi medici causa ferie, caldo e piĂą turisti: «Situazione insostenibile»?, i reparti a rischio chiusura

In questa notizia si parla di: ospedali - medici - ferie - pronto

Payback sui dispositivi medici, il Tar rigetta i ricorsi delle aziende. Che minacciano: “Stop a forniture per gli ospedali” - Aziende sul piede di guerra dopo che il Tar del Lazio ha rigettato i ricorsi dei produttori contro il meccanismo del payback sui dispositivi medici, norma introdotta dal governo Renzi e applicata da Draghi che obbliga i fornitori di quei dispositivi a restituire una percentuale di quanto incassato dalle aziende sanitarie che hanno sforato i tetti di spesa.

"Blocco di visite e operazioni": verso lo stop delle forniture di dispositivi medici agli ospedali - Il tribunale amministrativo del Lazio ha respinto il ricorso contro il payback sui dispositivi medici.

Ospedali, aggressioni in corsia: bodycam ai medici e infermieri nei pronto soccorso - Milano, 27 giugno 2025 –  L’idea di Romano La Russa, assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, è di allargare la dotazione di bodycam, già fornite su base volontaria a circa 400 operatori delle ambulanze del 118, anche a chi lavora in ospedale, “a partire dai pronto soccorso”, ha detto il capodelegazione di FdI ieri sera durante un convegno per manager sanitari organizzato dall’associazione Ippocrate all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, tema “Medici in prima linea, la sicurezza del personale sanitario: iniziative a difesa degli operatori sanitari“.

Estate, emergenza medici negli ospedali Emergenza medici negli ospedali italiani con l’arrivo dell’estate. La domanda di assistenza aumenterà , mentre il numero dei camici bianchi in corsia e nei Pronto soccorso è destinato a diminuire sia per le ferie che per Vai su Facebook

Sanità : estate critica tra carenza di personale, ferie e difficoltà a trovare sostituti; Medici gettonisti in via di esaurimento e ferie in arrivo: per l'estate è già allarme in pronto soccorso; Carenza medici, tra ferie e scadenza dei contratti a gettone è allarme per l’estate.

L’allarme dei medici verso le ferie estive: “Mancherà ancora più personale negli ospedali” - Si avvicina il periodo delle ferie estive, e da qui a settembre gli ospedali italiani - Come scrive fanpage.it

Ospedali e Pronto soccorso, emergenza estate tra ferie medici e carenza ... - Tra carenza cronica di personale e normali ferie del periodo, è emergenza per l’estate nei reparti di medicina interna degli ospedali italiani. Si legge su tg24.sky.it